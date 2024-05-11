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Доцент Дзизинская: шанс выигрыша в «Русское лото» ничтожна мала

Доцент Дзизинская: шанс выигрыша в «Русское лото» ничтожна мала

По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, выиграть «легкие деньги» в лотерее можно применяя математическое ожидание, но не стоит рассчитывать на гарантированный успех.

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