Путин наградит вынесшую тело мужа с поля боя женщину из Тувы

Президент России Владимир Путин 6 марта в ходе встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» выслушал рассказ женщины-медика из Тувы Айдысмаа Монгуш об эвакуации тела мужа с поля боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО).