Беру 1 банан и 2 яйца: фитнес-оладьи без муки и сахара для идеального завтрака! Готовы за 5 минут

Банановые оладьи – это отличный вариант для вкусного и быстрого завтрака. Благодаря спелым бананам они получаются ароматными, мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи.
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