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Россиянка Солозобова выиграла спринт на юниорском ЧМ по велотреку

25 августа россияне завоевали три медали на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии. Елизавета Солозобова выиграла золото в спринте.

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