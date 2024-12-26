Предновогодние манёвры вокруг проектов по урану в Казахстане

Проекты в атомной отрасли не только финансово значимы для России — всё-таки это одна из немногих сфер, где мы обладаем конкурентными преимуществами на мировом уровне, но и важны как маркеры внешней политики.
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