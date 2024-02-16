Путин на Урале об инвестициях в промышленность: новые возможности, кадры и цифровые решения

Президент России Владимир Путин после Екатеринбурга прибыл с рабочим визитом в Челябинск. Глава государства посетил «Завод роботов» на площадке Челябинского кузнечно-прессового завода, а также индустриальный парк «Станкомаш» группы «Конар».