Путин на Урале об инвестициях в промышленность: новые возможности, кадры и цифровые решения

Президент России Владимир Путин после Екатеринбурга прибыл с рабочим визитом в Челябинск. Глава государства посетил «Завод роботов» на площадке Челябинского кузнечно-прессового завода, а также индустриальный парк «Станкомаш» группы «Конар».
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