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Житель Сызрани избил 15-летнего мальчика и удерживал его в гараже

Житель Сызрани избил 15-летнего мальчика и удерживал его в гараже

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения на 15-летнего подростка. Ранее в Сызрани законный представитель подростка обратился в полицию с жалобой на местного жителя.

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