smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ДА ОТГОНИТЕ  уже этих тварей ОТ ДОНЕЦКА!!!Увеличилось колич...
  • лина любимцева
    Только что показывали по телику. Путин вручил награды ребятам, поговорил с ними... Представляю, какие счастливые сейч...РИАН: Путин в гос...
  • лина любимцева
    Западные  "украинцы", а вернее, БАНДЭРОВЦЫ вовсе НЕ украинцы и НЕ славяне!!Публицист Миронов...

Япония будет оказывать разностороннюю помощь Украине — Кисида

Япония будет оказывать разностороннюю помощь Украине — Кисида

Япония будет продолжать оказывать различные виды помощи Украине, в частности — по восстановлению, разминированию, разбору завалов, а также в поставках оборонной продукции, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 июня в ходе слушаний в парламенте страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх