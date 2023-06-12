Япония будет оказывать разностороннюю помощь Украине — Кисида

Япония будет продолжать оказывать различные виды помощи Украине, в частности — по восстановлению, разминированию, разбору завалов, а также в поставках оборонной продукции, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 июня в ходе слушаний в парламенте страны.