Япония будет оказывать разностороннюю помощь Украине — Кисида

Япония будет продолжать оказывать различные виды помощи Украине, в частности — по восстановлению, разминированию, разбору завалов, а также в поставках оборонной продукции, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 июня в ходе слушаний в парламенте страны.
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