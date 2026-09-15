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The New ‘Mecca Alliance’ Warns Iran Over Houthi Attacks on Saudi Arabia

Despite the official Iranian view reiterated last week that it “does not control the Houthis [in Yemen]”, it was senior Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) commanders in Tehran who ordered the 8 September attacks on Saudi Arabia, while several IRGC officers and men on the ground in Yemen co-ordinated the strikes, a senior source in the European Union’s (EU) energy security complex exclusively told OilPrice.

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