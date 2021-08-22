Россия - главный фаворит на Олимпиаде?!

Прикидываем составы соперников! Кажется, мы останемся без медалей! Всем хоккея в дом? В прошлом выпуске мы вам рассказали, что игроки из НХЛ точно поедут на Олимпиаду! Это значит, что будет зрелищный и быстрый хоккей, где наша сборная будет являться фаворитом.