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Россия - главный фаворит на Олимпиаде?!

Россия - главный фаворит на Олимпиаде?!

Прикидываем составы соперников! Кажется, мы останемся без медалей! Всем хоккея в дом? В прошлом выпуске мы вам рассказали, что игроки из НХЛ точно поедут на Олимпиаду! Это значит, что будет зрелищный и быстрый хоккей, где наша сборная будет являться фаворитом.

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Лена Мисько
🏆 «Ак Барс» второй год подряд выиграл Кубок чемпионов 🚨 В финале домашнего турнира казанцы всухую переиграли СКА. В первом периоде отличились Стивен Кемпфер и Пер Линдхольм, а в середине второго Кирилл Панюков установил, как оказалось, окончательный счет. 🥅 Голкипер Игорь Бобков сохранил свои ворота в неприкосновенности. Шлем-то работает!

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