Сила в правде

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Обеспокоенность «разменных монет»

Обеспокоенность «разменных монет»

Многие обратили внимание на некоторые странности в поведении киевских марионеток на фоне раздуваемой США и их сателлитами информационно-пропагандистской кампании о том, что скоро состоится «чудовищное вторжение России на территорию Украины».

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