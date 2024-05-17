Две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Хоккейный клуб (ХК) «Нью-Йорк Рейнджерс» благодаря двум голевым передачам россиянина Артемия Панарина одержал победу над ХК «Каролина Харрикейнз» по результатам состоявшегося 16 мая шестого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Восточной конференции.
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