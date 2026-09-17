Губернатор Евраев: 65 БПЛА сбили при атаке ВСУ на Ярославскую область

Средства ПВО сбили 65 беспилотников в ходе атаки ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
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