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Что страшнее — коровы, куриные лапки или низкие ограды? В Хэллоуин читатели «Бумаги» рассказывают о своих необычных фобиях

В Петербурге традиционно любят праздновать Хэллоуин: в городе проходят вечеринки, люди наряжаются в костюмы героев фильмов ужасов и устраивают небольшие перформансы.

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