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ФедералПресс

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Явка первого дня голосования в Челябинской области составила 20,76 процента

Явка первого дня голосования в Челябинской области составила 20,76 процента

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября, ФедералПресс. Челябинский облизбирком подвел итоги первого дня голосования. По данным на 20:00 18 сентября, явка на выборах депутатов Государственной думы в регионе составила 20,76 %.

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