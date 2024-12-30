Комика Комиссаренко приговорили к 6 годам лишения свободы

Комика Вячеслава Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии общего режима. Соответствующее решение вынес Минский суд, признав комика виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его оскорблении.
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