Кондопожане пытаются не допустить закрытия библиотеки

Финансовое оздоровление грозит обернуться духовной нищетой Текст, фото: Антонина Кябелева 20 мая в городской библиотеке Кондопоги состоялась встреча горожан с депутатом Законодательного собрания РК Эмилией Слабуновой.
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