На самом деле, дни не такие уж и жаркие идут. Напротив, сегодня во время утреннего заплыва в море почувствовал заметные перепады температуры воды теплая-холодная.
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На самом деле, дни не такие уж и жаркие идут. Напротив, сегодня во время утреннего заплыва в море почувствовал заметные перепады температуры воды теплая-холодная.