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КХЛ. «Амур» примет минское «Динамо», «Авангард» против «Нефтехимика», СКА сыграет с «Витязем»

КХЛ. «Амур» примет минское «Динамо», «Авангард» против «Нефтехимика», СКА сыграет с «Витязем»

«Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», СКА будет противостоять «Витязю».  Фонбет Чемпионат КХЛ Амур – Динамо Минск Дата проведения 1 декабря, 12.

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