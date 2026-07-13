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Девушка

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9 моделей весенних курток 2026, которые хочется носить каждый день

9 моделей весенних курток 2026, которые хочется носить каждый день

Каждый раз, открывая новый сезон, я испытываю смешанные чувства: с одной стороны, хочется обновить гардероб чем-то остромодным, с другой — совершенно нет желания через пару месяцев отправить покупку в дальний угол шкафа.

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