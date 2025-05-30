В Госдуме назвали условия для возвращения YouTube к полноценной работе в России

YouTube может вернуться к полноценной работе в России, выполнив ряд требований: разобраться с заброшенным оборудованием, оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей, открыть юридическое представительство и восстановить доступ к заблокированным без суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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