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В Госдуме назвали условия для возвращения YouTube к полноценной работе в России

В Госдуме назвали условия для возвращения YouTube к полноценной работе в России

YouTube может вернуться к полноценной работе в России, выполнив ряд требований: разобраться с заброшенным оборудованием, оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей, открыть юридическое представительство и восстановить доступ к заблокированным без суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.

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