Страна и люди
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Страна и люди

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Блогеру Илье Ремесло грозит до 10 лет по делу о фейках. «Задержан и отправлен в Москву»

Блогеру Илье Ремесло грозит до 10 лет по делу о фейках. «Задержан и отправлен в Москву»

Опубликованы кадры задержания в Санкт-Петербурге блогера Ильи РемеслоИлья РемеслоВладимир Трефилов/РИА Новости Блогер Илья Ремесло задержан в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, у него прошли обыски.

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