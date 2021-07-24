Газета Труд

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Россия возвращает полетные программы в несколько стран

Россия возвращает полетные программы в несколько стран

Россия официально объявила о восстановлении с сегодняшнего дня прямых регулярных рейсов с Чехией и Францией, но это решение можно считать формальным, поскольку ни одна авиакомпания не заявила о возобновлении полетов в эти страны, передает ТАСС.

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