Россия возвращает полетные программы в несколько стран

Россия официально объявила о восстановлении с сегодняшнего дня прямых регулярных рейсов с Чехией и Францией, но это решение можно считать формальным, поскольку ни одна авиакомпания не заявила о возобновлении полетов в эти страны, передает ТАСС.
Россия официально объявила о восстановлении с сегодняшнего дня прямых регулярных рейсов с Чехией и Францией, но это решение можно считать формальным, поскольку ни одна авиакомпания не заявила о возобновлении полетов в эти страны, передает ТАСС.
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