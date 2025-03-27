Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    учи РУССКИЙ язык , чижик долбанный !😛Алименты это позо...
  • Eduard
    НАТО из Афгана вышвырнули и из Украины тикать будут!"Ждём не миротвор...
  • Eduard
    Украина уже шла в ЕС,это афера о которой я до Майдана писал!Армянский парламе...

"Я твое ФСБ шатал": Чемпион мира по жиму лежа Владимир Ванян устроил эфир с наганом и громкими высказываниями

"Я твое ФСБ шатал": Чемпион мира по жиму лежа Владимир Ванян устроил эфир с наганом и громкими высказываниями

Avia.pro - СМИ Он вышел в эфир, чтобы показать силу, а в итоге показал характер — да такой, что теперь о нём гудит вся сеть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
Элла
Почему же он не пошёл защищать свой Карабах? Здоровый такой кабан! Кому нужны его результаты, когда он неуважительно относится к тем, с кем живёт рядом?! Русские за него должны погибать?! Мерзавец!
Ответить
1 д.
Владимир Байкалов
На фронт мерзавца
Ответить
1 д.
АБ
Александр Балушкин
Меньше об этом публиковать, кто они, и их забудят.
Ответить
21 час.
наверх