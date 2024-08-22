Цены на отечественные авто подскочили за минувшую неделю

За период с 13 по 19 августа текущего года цены на легковые автомобили в России увеличились на 1,28%, тогда как стоимость иностранных марок осталась практически неизменной, как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии