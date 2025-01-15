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Нереальное возвращение от «Хьюстона»! Джейлен Грин психанул – 42 очка, 72%

Нереальное возвращение от «Хьюстона»! Джейлен Грин психанул – 42 очка, 72%

Битва молодых и заряженных претендентов на вторую лучшую команду Запада вышла огненной. Летающий Амен Томпсон, неудержимый Джейлен Грин, забивающий с лого Джа Морэнт, провокатор Диллон Брукс… Апогеем стало возвращение «Хьюстона» в концовке.

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