Нереальное возвращение от «Хьюстона»! Джейлен Грин психанул – 42 очка, 72%

Битва молодых и заряженных претендентов на вторую лучшую команду Запада вышла огненной. Летающий Амен Томпсон, неудержимый Джейлен Грин, забивающий с лого Джа Морэнт, провокатор Диллон Брукс… Апогеем стало возвращение «Хьюстона» в концовке.
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