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Депутат Пискарев заявил, что новый закон о релокантах должен обеспечить безопасность страны

Депутат Пискарев заявил, что новый закон о релокантах должен обеспечить безопасность страны

В Государственной думе РФ объяснили, как новый закон о релокантах обеспечит безопасность страны. Как сообщил в интервью Zvezdanews председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, документ направлен против лиц, скрывающихся за рубежом от уголовного или административного наказания.

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