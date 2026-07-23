Депутат Пискарев заявил, что новый закон о релокантах должен обеспечить безопасность страны

В Государственной думе РФ объяснили, как новый закон о релокантах обеспечит безопасность страны. Как сообщил в интервью Zvezdanews председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, документ направлен против лиц, скрывающихся за рубежом от уголовного или административного наказания.
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