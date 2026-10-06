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ТАСС

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Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на "Госуслугах"

Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на "Госуслугах"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей портала Госуслуг, проработать дополнительные условия для входа на платформу.

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