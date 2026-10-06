Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на "Госуслугах"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей портала Госуслуг, проработать дополнительные условия для входа на платформу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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