Ракетные удары ВКС РФ по Одессе, какие объекты ВСУ поражены Наталья МарковаВ последние недели Одесса стала эпицентром внимания в связи с регулярными сообщениями о взрывах на территории этого пока еще украинского города.
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