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Ракетные удары ВКС РФ по Одессе, какие объекты ВСУ поражены

Ракетные удары ВКС РФ по Одессе, какие объекты ВСУ поражены

Ракетные удары ВКС РФ по Одессе, какие объекты ВСУ поражены Наталья МарковаВ последние недели Одесса стала эпицентром внимания в связи с регулярными сообщениями о взрывах на территории этого пока еще украинского города.

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