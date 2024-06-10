Макрон объявил досрочные выборы и распустил Национальное собрание

Первый тур должен пройти 30 июня, второй назначен на 7 июля.фото: elysee.fr--> На фоне низких результатов своей партии на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов.