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Макрон объявил досрочные выборы и распустил Национальное собрание

Макрон объявил досрочные выборы и распустил Национальное собрание

Первый тур должен пройти 30 июня, второй назначен на 7 июля.фото: elysee.fr--> На фоне низких результатов своей партии на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов.

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