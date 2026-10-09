Делайте сразу противень и будет мало: настоящая армянская гата с хрупкими слоями и морем орехов

Традиционная армянская гата с начинкой из грецких орехов, сахара и сливочного масла. Слоистое рассыпчатое тесто на сметане буквально тает во рту, а сама выпечка долго сохраняет свежесть и глубокий ореховый аромат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мясо на каждый де...
- Хрустящие кабачки...
- Как приготовить н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым