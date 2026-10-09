Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 300 подписчиков

Делайте сразу противень и будет мало: настоящая армянская гата с хрупкими слоями и морем орехов

Делайте сразу противень и будет мало: настоящая армянская гата с хрупкими слоями и морем орехов

Традиционная армянская гата с начинкой из грецких орехов, сахара и сливочного масла. Слоистое рассыпчатое тесто на сметане буквально тает во рту, а сама выпечка долго сохраняет свежесть и глубокий ореховый аромат.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым