Юрист объяснила ужесточение правил РВП и ВНЖ для борьбы с фиктивными браками

С 25 января в России вступили в силу нововведения, которые ужесточают условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительства, чтобы предотвратить фиктивные браки с мигрантами .
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