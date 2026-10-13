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Аргументы недели

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От регистрации до камеры: как ФСБ и Росгвардия ликвидировали канал нелегальной легализации мигрантов

От регистрации до камеры: как ФСБ и Росгвардия ликвидировали канал нелегальной легализации мигрантов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области нанесен очередной профилактический удар по теневой индустрии миграционных услуг.

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