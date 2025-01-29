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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» рассматривает два варианта по Рэшфорду: аренда в «Юве» до конца сезона и постоянный трансфер в «Барсу» в будущем (The Independent)

Как сообщает The Independent, касательно форварда «Манчестер Юнайтед» в настоящее время рассматриваются только два варианта: переход в «Ювентус» на правах аренды до конца сезона и в «Барселону» в качестве постоянного трансфера в будущем.

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