"Отдаем дань уважения предкам": Пасечник – о Дне памяти и скорби в ЛНР

Скриншот видео Жители Луганской Народной Республики 22 июня, в День памяти и скорби, отдают дань памяти предкам, которые боролись за свободу и независимость своей Родины в годы Великой Отечественной войны.
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