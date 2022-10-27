ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 октября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать седьмое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1121 =Близкие люди – самый точный и достоверный транслятор тонких взаимоотношений с собой и с Миром! =Братство Света постоянно сражается за то, чтобы не разорвалась Нить Серебряная ни у одной Души = Важность утрачивает значимость в той же степени, в какой срочность становится доминирующей = Ваша задача состоит в том, чтобы сознательно намереваться и приказывать вашей ДНК развиваться дальше = Главное, что действительно имеет значение, так это то, чтобы люди, которых вы любите, были здоровы = Гордыня – превознесение себя необоснованно до высот Бога – сгубила четыре предыдущие Расы (Цивилизации)= Дело не в том, чтобы быть сильным, а в том, чтобы быть достаточно смелым в своей жажде освобождения =Дети чувствуют, где есть застой Энергии, а где Энергия Жизни течёт легко и свободно, наполненная Гармонией = Если вы возвысите своё сознание, то сознание подтянет за собой все тела, и вы сумеете перейти в другое Измерение =Если у человека нет связи с Высшим Смыслом, то он не видит ценности Жизни, а видит только трудности = Если человек ищет смысл Жизни, то он ничего не найдёт.