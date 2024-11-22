Политика как он...
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США объявили войну России, заявил американский журналист

США объявили войну России, заявил американский журналист

Американские власти, поставив Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по территории России, по сути объявил войну Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова.

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