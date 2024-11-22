США объявили войну России, заявил американский журналист

Политика как она есть

Американские власти, поставив Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по территории России, по сути объявил войну Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова.