США объявили войну России, заявил американский журналист

Американские власти, поставив Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по территории России, по сути объявил войну Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова.
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