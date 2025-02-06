Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Што, стъяшна?

Што, стъяшна?

Мучаются люди морально. Хорошие люди! Пребывают в настроении близком к мрачному. На вопрос «Почему такая хандра?», прелестнейшая дама возраста продлеваемой юности ответила: - «Да не по себе как-то… Что будет?! Ведь, весь мир против нас!» Девушка вполне наша.

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Комментарии
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Надежда
Удивляюсь и не понимаю беспечности наших граждан, которые несмотря на то, что сегодня происходит в мире, несутся из России на &quot;отдых&quot;, где подвергаются опасности и риску не вернуться назад...😏
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15 час.
ВераВерная
Спасибо, хорошая статья, есть в ней правда...ничего, дисциплину подтянем, прорвёмся. Не по годам юная дама подытожила: хрен с ним, с ценами, на картошке сидеть будем, все вытерпим, но в гроб их загоним! Понятно?
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14 час.
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