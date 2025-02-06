Што, стъяшна?

Мучаются люди морально. Хорошие люди! Пребывают в настроении близком к мрачному. На вопрос «Почему такая хандра?», прелестнейшая дама возраста продлеваемой юности ответила: - «Да не по себе как-то… Что будет?! Ведь, весь мир против нас!» Девушка вполне наша.