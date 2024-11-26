16. "Эра справедливости".Продолжение выступления Героя повествования. О прошлом и будущем Нашей Вселенной

﻿﻿На современном этапе существования нашей Вселенной (фактически около 14 миллиардов лет) десятки тысяч возникших внутри нее цивилизаций, от самых примитивных до самых высокоразвитых, погибли в различных катастрофах, от галактического каннибализма, их звездные системы попадают в зону влияния черной дыры, соприкасаясь с так называемым «поясом SCM» — каплей «странной кварковой материи», гамма-всплесков, крайне опасных при взрывах сверхновых вблизи этих планет.