Курахово скоро перейдёт под контроль Армии России: ВС РФ заняли уже 60% города. Украинский военный аналитик-пропагандист Богдан Мирошников публикует сводку о новых успехах российских сил и поражениях ВСУ: «Скорее всего, город будет потерян быстрее, чем ожидалось.