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Русская весна

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Курахово скоро будет наш: ВС РФ заняли уже 60% города (КАРТА)

Курахово скоро будет наш: ВС РФ заняли уже 60% города (КАРТА)

Курахово скоро перейдёт под контроль Армии России: ВС РФ заняли уже 60% города. Украинский военный аналитик-пропагандист Богдан Мирошников публикует сводку о новых успехах российских сил и поражениях ВСУ: «Скорее всего, город будет потерян быстрее, чем ожидалось.

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Комментарии
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Амара Карпова
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