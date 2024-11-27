Курахово скоро перейдёт под контроль Армии России: ВС РФ заняли уже 60% города. Украинский военный аналитик-пропагандист Богдан Мирошников публикует сводку о новых успехах российских сил и поражениях ВСУ: «Скорее всего, город будет потерян быстрее, чем ожидалось.
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