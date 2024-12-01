Лунный календарь стрижки ногтей: декабрь 2024 – удачные дни для ухода за руками Ирэн ОрлонскаяВ современном уходе за ногтями важную роль играют не только косметические методы, но и астрологические рекомендации.
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