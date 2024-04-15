«Челбаскет» одержал две победы в трех матчах плей-аут

По итогам первого тура южноуральские баскетболисты первые в группе, претендующей на 13-16 места. В этом сезоне «Челбаскет» по итогам всех игр регулярного чемпионата может претендовать лишь на места с 13 по 16, однако за одно из них также придется побороться.