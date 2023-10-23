В здании прошлого века на Тарутинской улице завершился капитальный ремонт

В офисном здании по адресу Тарутинская улица, 6 завершились работы по капитальному ремонту. Это блочное трехэтажное строение с двухэтажными боковыми крыльями расположено в районе Фили-Давыдково в Западном административном округе столицы.
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