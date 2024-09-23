Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам заключения

УФСБ России по Центральному военному округу В Верховном суде Республики Крым вынесли приговор украинскому шпиону, который собирал и передавал в спецслужбы Украины данные о зенитно-ракетных подразделениях ВС России в спецоперации в Запорожской области.
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