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Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам заключения

Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам заключения

УФСБ России по Центральному военному округу В Верховном суде Республики Крым вынесли приговор украинскому шпиону, который собирал и передавал в спецслужбы Украины данные о зенитно-ракетных подразделениях ВС России в спецоперации в Запорожской области.

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