ЦБ оштрафовали за нарушения правил хранения боевого оружия

Центробанк получил штраф по статье кодекса административных правонарушений «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия».
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