МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. Американские истребители F-16, которые Запад пообещал поставить Киеву, уже устарели и не годятся для крупных военных конфликтов, в контролируемом Россией воздушном пространстве они не выживут.
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