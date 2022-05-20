В Подмосковье пьяная школьница ударилась головой о ступеньку подъезда и впала в кому

В Подмосковье 12-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения у подъезда дома. Все произошло вечером в четверг, 20 мая, в Жуковском, когда школьница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает «МК».