Переизбрание Си Цзиньпина и другие итоги "двух сессий" в Пекине

С каждым годом российская публика все больше интересуется внутриполитической жизнью Китая. Если раньше отечественные СМИ ограничивались лишь констатацией фактов – кого и на какую должность выбрали на очередном политическом форуме КНР, то сейчас и съезд Коммунистической партии Китая (КПК), и последовавшие через полгода так называемые «две сессии» информагентства и телеграм-каналы освещали буквально день за днем, поэтапно разбирая особенности китайского политического церемониала.