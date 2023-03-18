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Переизбрание Си Цзиньпина и другие итоги "двух сессий" в Пекине

Переизбрание Си Цзиньпина и другие итоги "двух сессий" в Пекине

С каждым годом российская публика все больше интересуется внутриполитической жизнью Китая. Если раньше отечественные СМИ ограничивались лишь констатацией фактов – кого и на какую должность выбрали на очередном политическом форуме КНР, то сейчас и съезд Коммунистической партии Китая (КПК), и последовавшие через полгода так называемые «две сессии» информагентства и телеграм-каналы освещали буквально день за днем, поэтапно разбирая особенности китайского политического церемониала.

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