Ульянов призвал Запад вернуться к более реалистичным оценкам по Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал западных чиновников вернуться к более реалистичным оценкам перспектив мирных переговоров по конфликту на Украине.
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