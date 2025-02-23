Украинский экономист Гайдуцкий: страну ждут две волны миграции после СВО

Украину ждут две волны миграции после окончания российской спецоперации. Об этом 22 февраля заявил украинский экономист, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии